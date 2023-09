Miechów. Korekta nowej organizacji ruchu w związku z otwarciem S7 była potrzeba natychmiast

Kierowcy od samego początku zwracali uwagę, że nowa organizacja ruchu powoduje poważne utrudnienia dla osób dojeżdżających do pracy, czy dowożących dzieci do szkoły.

Wprowadzona korekta organizacji ruchu nie musi być ostatnią. Wszystko będzie zależało od tego, jak nowe rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Jakkolwiek by jednak nie było, nie ulega wątpliwości, że do czasu oddania do użytku odcinka ekspresówki między Bukowską Wola a Szczepanowicami – co jest planowane w sierpniu przyszłego roku - kierowców czekają ciężkie miesiące.

