Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły

Pomysłodawcą był Stanisława Osmenda, miechowski przedsiębiorca, ale też społecznik i komandor zakonu bożogrobców. Ze swoim pomysłem poszedł do Krzysztofa Świerczka, przewodniczącego miechowskiej Rady Powiatu i wiceprezesa zarządu PKP Intercity.

- Pan przewodniczący powiedział, że nie będzie to łatwe, ale spróbuje. My chcieliśmy wprawdzie na początku, aby był to pociąg relacji Kraków Warszawa, ale i za to jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Stanisław Osmenda.