Miechów. Mieszkaniec powiatu proszowickiego jechał „pod prąd” ekspresową siódemką

Kierowcę, który jadąc drogą ekspresową pod prąd stwarzał duże zagorzenie dla wszystkich uczestników ruchu, zatrzymali policjanci miechowskiej drogówki. 38-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego tłumaczył, że niewłaściwie włączył się do ruchu na wjeździe na trasę S7. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna posiadał wydany przez sąd czynny zakaz prowadzenia pojazdów i decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności

Policjanci przypominają, że jeśli kierowcy zdarzy się wjechać na autostradę lub drogę ekspresową pod prąd, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej na pasie awaryjnym, i włączyć światła awaryjne. Następnie należy powiadomić służbę drogową lub policję, która pomoże kierowcy bezpiecznie wyjechać z trasy.

