Miechów. Od poniedziałku (9 stycznia) ruszają zapisy na badanie rezonansem magnetycznym

Co zrobić z żywą choinką po świętach?

Badania rezonansem dla pacjentów miechowskiego szpitala ruszyły już w październiku ubiegłego roku. Dzięki uzyskanemu w nowym roku kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia, badania będą mogły być realizowane również dla pacjentów kierowanych przez lekarzy z innych publicznych placówek służby zdrowia. Ze względu na pozyskane dofinansowanie unijne (5 mln zł), w Miechowie nie ma możliwości przeprowadzania badań komercyjnych.

Łukasz Orłowski, zastępca dyrektora miechowskiego szpitala do spraw ekonomicznych, zapowiedział kilka dni temu, że na początek badania miałaby być prowadzone w jeden dzień w tygodniu, ale z czasem zakres usługi byłby poszerzany. Zainteresowanie pacjentów jest duże, co wynika po części z faktu, że czas oczekiwania na badanie rezonansem w przypadku szpitali krakowskich wynosi w tej chwili około trzech miesięcy. Nieco krótsze są terminy do szpitali pozakrakowskich, które dysponują rezonansem.