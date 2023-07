Miechów. Rozpoczyna się renowacja pomnika z Orłem

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego zostaną wykonane prace przygotowawcze, rozbiórkowe, a następnie izolacja i wykonanie płyty fundamentowej. W ramach drugiego etapu prowadzone będą prace konserwacyjne pomnika, jego schodów, tablic z brązu i spocznika oraz rzeźby orła. Całość będzie realizowana w oparciu o program uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie.

Według założeń planowany zakres prac pozwoli na przywrócenie pomnikowi walorów estetycznych. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Kamieniarsko-Budowlane z Chęcin. Całkowita wartość wynosi ponad 170 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to blisko 61 tys. zł. Przekazanie placu budowy wykonawcy odbyło się w środę (26 lipca).

Miechowski pomnik z Orłem stoi w miejscu dawnej studni, do której po bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku Rosjanie wrzucili ciała zabitych powstańców styczniowych. Gdy w czasie I wojny światowej rosyjscy zaborcy zostali wyparci przez Austriaków, ci zezwolili na upamiętnienie poległych. Autorem projektu pomnika był nauczyciel Wacław Niezabitowski. Na zwężającej się ku górze kolumnie ulokowano wzbijającego się do lotu orła. Miał być symbolem walki Polaków o niepodległość. Na frontowym boku umieszczono krzyż przepasany laurowym wieńcem. Do odsłonięcia doszło 18 sierpnia 1916, w dniu 86. urodzin cesarza Austrii Franciszka Józefa I.