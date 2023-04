Miechów. Ruszyła kolejna zbiórka dla partnerskich Wołoczysk

- Tę zbiórkę zainicjował radny Tomasz Belica, który uznał, że rok trwania wojny i zbliżające się święta to dobra okazja, żeby pomóc mieszkańcom naszego partnerskiego miasta – mówi Magdalena Wilk, kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM w Miechowie.

Najbardziej potrzebne są trzy grupy produktów: żywność z długim terminem ważności, artykuły chemiczne i kosmetyczne oraz leki. Poza tym koce, śpiwory, zabawki, śrdki opatrunkowe. Nie będzie przyjmowana odzież.

Przedmioty i produkty można dostarczać do Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie (w poniedziałki w godz. 8-16 oraz od wtorku do piątku między 7 a 15), do Biblioteki Publicznej (od poniedziałku do piątku między 9 a 17 oraz w soboty między 9 a 13) i do budynku krytej pływalni (godz. 8-22).

Wołoczyska to miasteczko liczące około 20 tysięcy mieszkańców, położone między Tarnopolem a Chmielnickim w zachodniej Ukrainie.