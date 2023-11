Miechów. Seniorzy na sportowo, poetycko i tanecznie. Znamy laureatkę Nagrody im. Krystyny Barwińskiej

Nagrodzoną seniorką została Jadwiga Zięba, która przez wiele lat pracowała jako naczelnik Urzędu Pocztowego w Miechowie, a poza tym angażuje się w działalność społeczną i kulturalną miasta. Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Sztuki, należy do Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie oraz Towarzystwa 1163 Roku.

- Nie powiedziałabym, że to jest dla mnie ukoronowanie działalności. Natomiast na pewno ogromna motywacja do pracy i radość z faktu, że te wysiłki ktoś zauważył i docenił. Myślę, że każdy człowiek chciałby zrobić w życiu coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Coś po sobie pozostawić. W moim przypadku jest to praca dla mojego Miechowa – mówi Jadwiga Zięba.