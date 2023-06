Miechów. Strażacy ćwiczyli na budowanej drodze ekspresowej S7

- Bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura, ale też odpowiednie zachowanie kierowców i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Jeśli zabraknie tych dwóch ostatnich czynników i dojdzie do zdarzenia drogowego, wtedy liczą się odpowiednie procedury, wiedza i doświadczenie osób odpowiedzialnych za pomoc poszkodowanym – informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na drodze ekspresowej doszło do zderzenia samochodu osobowego i tira. W tym ostatnim było przewożonych kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów, którzy nie znali języka polskiego. Część z nich została ranna, część była w szoku, kilku zachowywało się agresywnie. Dodatkowo w wypadku uczestniczył jeszcze motocykl i dwa samochody osobowe. W jednym były zakleszczone ofiary wypadku, drugi wypadł z drogi i zaczął płonąć. Łącznie poszkodowanych zostało 35 osób, z czego kilka było w stanie ciężkim.

Długość budowanego odcinka trasy S7 Moczydło – Miechów to 18,7 km. Znajdują się na nim 24 obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty i estakady. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023 roku. Wartość prac budowlanych to 753 mln zł. Budowa odcinka otrzymała prawie 586 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.