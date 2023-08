Miechów. Ukradł 600 tysięcy złotych. Policja ciągle go szuka

Trudno to nazwać inaczej niż zuchwałą kradzieżą dokonaną przez fachowca w swojej przestępczej sztuce. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 sierpnia, niemal w samo południe i na terenie pełnego klientów wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Mimo to nikt niczego nie zauważył. Sprawca wykorzystał moment, gdy pracownica zatrudniona w kantorze wyszła do łazienki. Choć nie było jej tylko kilkadziesiąt sekund, sprawca zdołał pokonać zabezpieczenia, dostać się do pomieszczenia i ukraść pieniądze. Z kantoru zniknęła około 600 tys. złotych w różnych walutach.

Sprawca kradzieży do dzisiaj nie został zatrzymany. Asp. Lidia Kyzioł z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przyznaje, że dzięki nagraniom monitoringu policjanci znają jego wizerunek, ale on sam nadal pozostaje na wolności.

Właścicielem obrabowanego kantoru jest osoba spoza Miechowa.