Miechów. Umowa na budowę bloku na osiedlu Parkowym podpisana. Wkrótce wbicie pierwszej łopaty

Oprócz budowy samego bloku wraz ze wszystkimi potrzebnymi instalacjami zadaniem wykonawcy będzie zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miechów jest pierwszym miastem, w którym powstanie inwestycja realizowana przez SIM. Mieszkania, które powstaną, będą przeznaczone pod wynajem. Ich lokatorzy zostali wyłonieni na podstawie kryteriów przyjętych przez Radę Miejską oraz losowania.

- Dla nas dzisiejsze podpisanie umowy z wykonawcą to bardzo ważne wydarzenie i ogromna satysfakcja. Pokazujemy, że budownictwo społeczne jest potrzebne i możliwe do realizacji. Wiem, że ciągle ciągle są osoby, które mają co do tego wątpliwości, ale mam nadzieję, że realizacja tej inwestycji spowoduje, że te wątpliwości znikną oraz że w pozostałych gminach, które przystąpiły do spółki, też powstaną nowe mieszkania – mówi prezes Lysy.