Miechów. W Starostwie o zachętach dla inwestorów

„Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” to projekt o tematyce szkoleniowej, skierowany do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Ma na celu podniesienie jakości usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie. Działanie to ma szczególne znaczenie dla powiatu miechowskiego i gminy Książ Wielki w kontekście powstającej strefy gospodarczej.

Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 11 w sali konferencyjnej Starostwa. W programie przewidziano wystąpienia specjalistów z Krakowskiego Parku Technologicznego, Centrum Business in Małopolska oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

