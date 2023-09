Miechów. Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu złodzieja

Przypomnijmy, że poniedziałek, 14 sierpnia, został okradziony kantor wymiany walut, znajdujący się na terenie jednego z wielkopowierzchniowych sklepów w Miechowie. Sprawca wykorzystał moment, gdy pracownica kantoru wyszła do łazienki, dostał się do środka, skąd ukradł pieniądze. Mimo że do zdarzenia doszło w godzinach południowych, w sklepie było sporo osób i działał monitoring, sprawca do dzisiaj nie został zatrzymany.

W piątek (8 września) skontaktował się z nami właściciel kantoru, który za pomoc w ujęciu złodzieja zaoferował nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy powinny się skontaktować z KPP w Miechowie pod nr tel. oficera dyżurnego 47 83 46 200.

