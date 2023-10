Miechowska biblioteka szuka poetyckich talentów. Zostało kilka dni

- Celem projektu „Otwieramy szuflady” jest wspieranie lokalnych twórców, przedstawienie ich dorobku literackiego oraz stworzenie im szansy prezentacji twórczości. Mile widziane będą utwory tematycznie związane lub dedykowane: literaturze, bibliotece lub ziemi miechowskiej. Nadesłane utwory mogą być opublikowane pod pseudonimem – informują organizatorzy.

Propozycja jest skierowana do mieszkańców powiatu miechowskiego lub osób, które stąd się wywodzą. Każda z nich może przesłać do pięciu własnych utworów poetyckich za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Plac Kościuszki 7, Miechów 32-200) lub elektronicznej (adres email [email protected]). Do utworów należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny dostępny jako załącznik do Regulaminu. Swoje utwory mogą przysyłać osoby w każdym wieku.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.biblioteka.miechow.pl lub pod numerem telefonu: 41 230 98 16.