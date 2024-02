Mieszkańcy pod Krakowem oszczędzają wodę. Z programu Moja Deszczówka korzysta wiele osób w gminie Zabierzów

Obecnie gmina Zabierzów zdecydowała się na kontynuację programu "Moja Deszczówka" rozpoczętego w ubiegłym roku. To dlatego, że zainteresowanie mieszkańców oszczędzaniem wody jest ogromne. W budżecie gminy Zabierzów na rok 2024 zostało zabezpieczone 100 tys. zł na dalszą realizację programu - dofinansowanie zbiorników, czy tzw. beczek do łapania deszczówki. Tę "złapaną" wodę można zużywać do podlewania trawników, ogrodów i kwiatów na rabatkach oraz w doniczkach, do mycia samochodów lub innych gospodarczych celów np. mycia chodników.

- W tym roku nasi mieszkańcy zaczęli już składać wnioski o dotacje. Widać, że chcą oszczędzać wodę, łapać deszczówkę oraz wody roztopowe. Umowy na dofinansowanie zbiorników zaczniemy podpisywać na końcem marca lub początkiem kwietnia - mówi Anetta Kucharska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów.

Wskazuje, że gminne dofinansowanie z programu "Moja Deszczówka" wynosi do 90 proc. kosztów zakup lub zakupu wraz z montażem nowego zbiornika naziemnego na wody opadowe i roztopowe. Jednak kwota wsparcia nie może być wyższa niż 450 zł. A zbiornik powinien mieć pojemność co najmniej 250 litrów.