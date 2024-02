Mieszkanie w Krakowie z gminnego przetargu. Za takie kwoty kupuje się teraz lokale od miasta

Ponad 100 metrów kw. na Kazimierzu za 1,7 mln zł

Mieszkanie o powierzchni 65,03 mkw. czekało na kupca w budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 45 . Do wzięcia był lokal nr 38 na czwartym piętrze, w III klatce, składający się z trzech pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Lokal bez pomieszczeń przejściowych, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania (ogrzewanie w budynku zasilane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej). Mieszkanie - jak zastrzegali urzędnicy - kwalifikuje się do remontu. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosiła 509 tys. zł. Wadium na przetarg wpłaciły 23 osoby; jedna z nich nie zgłosiła się na przetarg, pozostałe 22 osoby były jego uczestnikami. W wyniku przetargu cena nieruchomości została ustalona na 722 tys. 780 zł - informuje Urząd Miasta. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawowych.

Ponad milion więcej zapłaci zwycięzca przetargu na mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Chodzi o należący do gminy lokal w kamienicy z ok. 1900 roku przy ul. Józefa 18, położony na IV kondygnacji. Powstał on z adaptacji powierzchni strychowej na cele mieszkalne. Na mieszkanie - o powierzchni użytkowej 108,83 metra kwadratowego - składają się: trzy pokoje, kuchnia, dwie łazienki z wc oraz przedpokój. "Stan lokalu jest do wykończenia, na ścianach nie ma gładzi, są surowe tynki, na podłogach brak posadzek i okładzin" - wymieniali w ogłoszeniu o przetargu miejscy urzędnicy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 mln 495 tys. złotych. Wadium wpłaciły trzy osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście jego uczestników. Zwycięzca przetargu - uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę - zostanie właścicielem tego mieszkania za kwotę 1 mln 734 tys. 300 złotych.