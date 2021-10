Mieszkaniec Krakowa okradał firmę w gminie Wieliczka. 29-latkowi grozi do pięciu lat więzienia

29-latek ukradł przedmioty o łącznej wartości blisko 9000 zł, m.in.: pompę próżniową, szczęki do prasy, wiertarkę akumulatorową, młot udarowy. Właściciel firmy zgłosił sprawę na policję.

- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego prowadzili czynności w sprawie i gromadzili dowody. Działania te doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy tych czynów. Okazał się nim 29-latek - były pracownik firmy, z której skradziono elektronarzędzia. Policjanci przedstawili zatrzymanemu trzy zarzuty kradzieży, 29-latek przyznał się do winy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.