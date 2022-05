Migawki z PRL-u w Muzeum Ziemi Miechowskiej. „To co, obejrzycie? Obejrzymy!”

Nową wystawę otworzył nowy dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Marcin Florek. - Obywatelki i obywatele – rozpoczął w duchu prezentowanej epoki, po czym scharakteryzował tematykę, ramy czasowe oraz specyfikę okresu PRL w historii. Wymienił też darczyńców, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji: Jadwidze Zielińskiej, Zbigniewowi Kormanowi, Włodzimierzowi Barczyńskiemu oraz Piotrowi Uchto.

Na koniec wystąpienia padło nawiązanie do doskonale znanej starszym uczestnikom zachęty: - To co, obejrzycie? - Obejrzymy - odpowiedzieli goście z entuzjazmem i przystąpili do studiowania prezentowanych fotografii Miechowa oraz sprzętów codziennego użytku.

Dodatkiem do wystawy była prezentacja motocykli z okresu PRL-u oraz fiata 126p, których właścicielami są Maciej Krzyworzeka, Tomasz Juzaszek, Dominik Wisła, Piotr Uchto i Szymon Sikora.

Ekspozycję ,,Miechów. Migawki z PRL-u” będzie można oglądać do połowy kwietnia przyszłego roku.