Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła

Nasza jesień ma się zaczynać kwitnącymi mimozami. W kolorze złota. Muzyka łatwo wpada w ucho, słowa też, ale botanicznie obydwa utwory są nieprecyzyjne. Mimoza, zwana czułkiem wrażliwym, to roślina z ciepłych krajów.

Słynie z wrażliwości na dotyk. W naszym klimacie jesieni nie przeżyje i co ważniejsze, na żółto nie kwitnie. Prawdziwa mimoza to roślina rodem z tropików. Czyżby dwóch wielkich mistrzów pióra i muzyki popełniło tak wielką gafę? Bynajmniej. Ponad pół wieku temu, gdy powstawały utwory, mimozami nazywano nawłocie. Kilka gatunków okazałych roślin kwitnących od sierpnia do początku października. Uginają się pod ciężarem żółtych kwiatów. Nie przejawiają najmniejszej wrażliwości na dotyk, ale za to pięknie pachną.

Nawłoci rośnie u nas kilka gatunków. Kanadyjska, późna i pospolita. Julian Tuwim zapewne miał na myśli nawłoć pospolitą. Okazała, wysoka roślina rodzimego pochodzenia. Za jego czasów rosła pospolicie na miedzach, krajach łąk i lasów. Żółte kwiaty wyniesione na wysokich łodygach łatwo wpadały w oko.