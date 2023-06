Minęło 80 lat od pacyfikacji Krzeczowa. We wsi odbyły się uroczystości rocznicowe

W rocznicę wydarzeń z 1943 roku mieszkańcy Krzeczowa, w tym ci najstarsi, licznie wzięli udział w uroczystości przygotowanej przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę we współpracy z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr. hab. Filipem Musiałem oraz wójtem gminy Lubień Kazimierzem Szczepańcem. Uczestniczył w nich również senator Andrzej Pająk.

O świcie, po okrążeniu wsi, oddziały okupanta zaganiały jej mieszkańców na przesłuchanie przed budującą się remizę strażacką. Niemcy strzelali do tych, którzy zaczynali uciekać i którzy rzekomo prowokowali zakłócanie przebiegu akcji. W ten sposób bestialsko zamordowali w tych dniach w sumie 18 mieszkańców Krzeczowa i 4 osoby z pobliskich miejscowości – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O tamtych tragicznych wydarzeniach opowiada film „Przyszli o świecie” nagrany w ubiegłym roku z inicjatywy ks. Piotra Iwanka, proboszcza parafii w Krzeczowie. Razem z Gabrielą Matlak i Stanisławem Matlakiem przeprowadził on wywiady z mieszkańcami, w tym ostatnimi żyjącymi uczestnikami tamtych wydarzeń.

Wspominają oni w filmie jak od 4 nad ranem Niemcy wyganiali ludzi z domów. Musieli wychodzić tak jak stali, a właściwie jak spali, często półnadzy i iść we wskazanym kierunku nie rozglądając się i nie oglądając za siebie. Kto mógł i zdążył ukrył się. Ukrywano też dzieci, te młodsze pod pierzynami, starsze w kadziach. Pozostałych Niemcy gnali przez wieś. Mężczyzn, kobiety i dzieci zabierając po drodze kolejnych. Niedaleko szkoły rozkazali im kłaść się na ziemi twarzami do ziemi. Kiedy rozeszła się wiadomość, że leżących mają dziesiątkować ludzi starali się zamieniać miejscami, tak aby ocalić młodszych. Były też przesłuchania, bicie i tortury. Na miejscu, ale też w katowni gestapo w Zakopanem. Byli też tacy, którzy po pacyfikacji trafili do obozów koncentracyjnych.