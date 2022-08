Moczydło. Od środy kolejna zmiana organizacji ruchu na DK7

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch zostanie przełożony na nowo wybudowaną prawą jezdnię trasy głównej drogi ekspresowej S7, czyli jezdnię w kierunku Krakowa, od granicy województw na długości ok. 1,4 km oraz na drogę dojazdową równoległą do jezdni S7. na długości ok. 450 m. W pobliżu będzie się odbywał także ruch pojazdów budowy dlatego należy zachować ostrożność.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu oddania do użytkowania realizowanego odcinka S7 Moczydło – Miechów. Zaawansowanie robót zarówno drogowych, jak i mostowych na tym odcinku wynosi aktualnie 63,5 procent.

