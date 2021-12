Mogilany. Poszukiwany mężczyzna wpadł na stacji benzynowej, bo nie miał maseczki Barbara Ciryt

27-latek, który był poszukiwany przez policję do odsiadki w areszcie - nie stosował się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Przez to wpadł w ręce policji, okazało się, że był poszukiwany i trafił do aresztu, by odbyć karę za wcześniejsze przewinienia.