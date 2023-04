Myślenice. Czworonożni kandydaci na ratowników trenują

Członkami (na razie nieformalnymi) straży są golden retiever i mieszaniec.

Na treningu razem ze swoimi opiekunami: Asią i Krzyśkiem ćwiczyli wysyłanie kierunkowe oraz… opieranie się pokusom. Psy musiały m.in. pobiec na ratunek „zaginionemu” ignorując różne psie smakołyki.

Ta umiejętność, oprócz posłuszeństwa jest jedną z podstawowych wymaganych od psów-ratowników.

Chcielibyśmy, aby nasze psy przystąpiły w tym roku do egzaminu specjalności ratowniczej terenowej klasy 0. Jego zdanie jeszcze nie uprawnia do udziału w poszukiwaniach, ale uprawnia do podejście do egzaminy klasy I, po zaliczeniu którego już można wziąć psa na akcję poszukiwawczą – mówi Krzysztof Druzgała, prezes OSP GPR Myślenice.