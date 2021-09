Myślenice. Do szkoły z granatem w plecaku. Na szczęście była to tylko atrapa broni Katarzyna Hołuj

Fot. Policja Myślenice

Na równe nogi postawiła myślenickich policjantów wieść, że uczeń jednej z miejskich podstawówek przyniósł do szkoły... granat ręczny. Odetchnęli z ulgą, kiedy na miejscu stwierdzili, że to tylko atrapa. Jak wyjaśniła zaskoczona matka 10-latka, „granat” to wakacyjna pamiątka znad morza, którą dziecko bez jej wiedzy zabrało do szkoły.