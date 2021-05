Myślenice (i nie tylko) ruszyły na pomoc aktorowi, który bawił, wzruszał i uczył

Robią to, bo jak mówią, przyjaciół nie zostawia się w potrzebie. Zwłaszcza takich, których życiowe motto brzmi: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Leszek dopóki nie zachorował, dzielił się swoim talentem, który objawił się już kiedy był dzieckiem (zadebiutował na scenie mając 7 lat), a szlifował go w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Ukończył ją w 1987 roku.

Grał m.in. w „Przygodach dobrego wojaka Szwejka”, „Ryszardzie III”, a także w serialach „Majka” i „Klan”. Był związany z Teatrem Bagatela, Teatrem Ludowym i Sceną Moliera. Występował też przed amerykańską Polonią. Bawił dzieci jako Koziołek Matołek, a dorosłych jako Toporek z Kopydłowa ze słynnych „Spotkań z balladą”. To o nim, po jego egzaminie dyplomowym, prof. Anna Polony miała powiedzieć: „Pniaku, od dziś każdy aktor komediowy powinien Ci wiązać sznurówki”.