Myślenice. Malta Służba Medyczna ma już nową karetkę. I dziękuje każdemu, kto pomógł w jej zakupie [ZDJĘCIA]

Nowy wielki skok. Na co małopolskie gminy i powiaty potrzebują pieniędzy z Unii i kto powinien o nich decydować – samorządy czy rząd?

Młodzi nie mogą pamiętać, ale nieco starsi Polacy do dziś wspominają katastrofę gospodarczą i puste sklepowe półki sprzed trzydziestu kilku lat. U schyłku realnego socjalizmu Polska była krajem biednym nie tylko na tle Zachodu (średnia pensja stanowiła równowartość 35 dolarów), ale i innych krajów bloku sowieckiego, choćby Ukrainy (gdzie zarabiało się o połowę więcej!). W ciągu trzech dekad dokonaliśmy jednak ekonomicznego cudu, spełniając marzenie autorów polskich przemian: by kolejne pokolenia żyły na poziomie znanym z Zachodu. Ów cud zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorczości, decentralizacji państwa - czyli samorządności - oraz środkom i standardom unijnym. Utworzenie gmin, a potem powiatów sprawiło, że w terenie pojawili się prawdziwi gospodarze. Sojusz z Unią dał im do dyspozycji olbrzymie pieniądze na podźwignięcie lokalnych ojczyzn z wielowiekowej zapaści. Teraz Polska otrzyma kolejne miliardy z Unii. Co zrobić, byśmy dzięki nim dokonali równie wielkiego skoku, jak przez poprzednie trzy dekady? Rozmawialiśmy o tym z czołowymi małopolskimi samorządowcami.