Myślenice. Muzeum Niepodległości: trzy piętra, trzy ekspozycje, trzy opowieści. Otwarcie 10 września!

Nadal jest to to samo muzeum, co w listopadzie 2018 roku, ale już nie takie samo. Przestrzenie wypełniły się o wiele większą liczbą eksponatów. Większość pochodzi ze zbiorów Muzeum. Inne zakupiono, ale są też depozyty.

Pół tysiąca nowych dotąd nieoglądanych eksponatów

Dzięki nowemu wyposażeniu Muzeum może dodatkowo zaprezentować 589 eksponatów, które do tej pory, z racji brakujących gablot, nie były pokazywane - mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Gabloty, a w nich eksponaty, wypełniły puste wnęki w ścianach, ze ścian nie wystają już też kable, które zasilają teraz oświetlenie i multimedia. Monitory, komputery sterujące, inne urządzenia interaktywne, aplikacje multimedialne (w tym gry edukacyjne dla dzieci) oraz wspomniane gabloty – wszystko to kosztowało prawie 1,9 mln zł.

Największa część tej kwoty – prawie 1,2 mln zł, to pożyczka zaciągnięta przez gminę w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 483 tys. zł to dofinansowanie pozyskane na rewitalizację (której częścią była budowa Muzeum), a 224 tys. zł środki własne gminy.