Myślenice partnerem Igrzysk Europejskich 2023. Do miasta nad Rabą przyjadą zawodnicy sportów walki Katarzyna Hołuj

Myślenice będą miastem partnerem i współgospodarzem III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. To sportowe święto rozpocznie się w stolicy Małopolski - Krakowie już 21 czerwca i potrwa do 2 lipca. W Myślenicach rywalizować będą zawodnicy dwóch dyscyplin: kickboxingu i muay thai, czyli boksu tajskiego. Ich zmagania będą trwały od 25 czerwca do 2 lipca. Umowę to potwierdzającą podpisano w Myślenicach w poniedziałek (8 maja).