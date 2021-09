Myślenice. Rynek pełen rockowych dźwięków. Tak było na koncercie Bibisi [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Od połowy lipca, co tydzień w sobotę myślenicki Rynek staje się „Rynkiem pełnym dźwięków”. Ten cykl koncertów na zrewitalizowanym centralnym placu miasta to pomysł wiceburmistrza miasta Mateusza Sudra. Artyści, którzy do tej pory wystąpili na rynku reprezentują różne style muzyczne, ale łączy ich to, że są stąd, z Myślenic i okolic. Tacy też „zmyśleni” są członkowie Bibisi: Bogusław Klemp (perkusja), Barnaba Szczepański (bas) i Ryszard Piwowarczyk (gitara), którzy zagrali w sobotę (4 września). Rockowa grupa powstała w 1993 roku.