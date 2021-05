Myślenice. Trzecia fala opada i sytuacja w szpitalu wraca do normy

Od początku pandemii, czyli od marca ubiegłego roku w myślenickim szpitalu hospitalizowanych było 660 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Cov-2. 149 z nich zmarło.

- Walka z pandemią przebiegła bardzo sprawnie i profesjonalnie. gdyby nie kadra lekarska, pielęgniarska, personelu pomocniczego to by się nie powiodło - ocenia Adam Styczeń, dyrektor szpitala powiatowego w Myślenicach.

W szczytowym momencie zakażeni pacjenci jednocześnie zajmowali blisko sto szpitalnych łóżek tzw. covidowych, których liczba decyzjami wojewody była, w zależności od potrzeb była zwiększana lub zmniejszana.

We wtorek (18 maja) takich łóżek było tu 44, ale już w środę (19 maja) mają one zniknąć z oddziału zakaźnego i zostanie już tylko 37 łóżek na oddziale wewnętrznym i w części oddziału neurologicznego.

We wtorek (18 maja) hospitalizowanych było 21 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Dwóch zajmowało stanowiska respiratorowe, których na tę chwilę jest w sumie osiem.