Myślenice. Zarabie szykuje się na lato. Będzie plaża, kajaki i możliwość wędkowania [ZDJĘCIA]

Przy górnym jazie natomiast powstaje plaża piaszczysta. Na Rabie pojawią się już wkrótce kajaki.

Nowością jest także możliwość wędkowania na łowisku Raba III. Od tego roku jest ono dostępne dla wszystkich zainteresowanych wędkarzy łowiących na muchę, spławik lub spinning.

Na odcinku o długości ok. 3,9 km (od miejsca ok. 50 m poniżej dolnego jazu aż do stawów w Osieczanach) od 1 czerwca do 31 sierpnia można łowić m.in. świnki, klenie i płotki. Wymaga to wykupienia licencji, która kosztuje: 100 zł (lub 50 zł ulgowa) na sezon ewentualnie 30 zł (15 zł ulgowa) na dzień.

Informacje można uzyskać na stronie myślenickiego koła PZW lub RZGW Kraków.

Zarabie ma być tego lata jeszcze bardziej zielone, dzięki nowym nasadzeniom oraz czystsze. Od początku czerwca do końca września została zwiększona częstotliwość opróżniania koszy na śmieci. W godzinach popołudniowych będą one opróżniane już nie tylko soboty, ale także w niedziele.