Myślenicki Budżet Obywatelski. Ostatnie godziny na zgłaszanie pomysłów Katarzyna Hołuj

Termin zgłaszania zadań mija 19 czerwca Gmina Myślenice

Poniedziałek (19 czerwca) to ostatni dzień na zgłaszanie projektów do najnowszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić za pośrednictwem elektronicznej platformy www.bo.myslenice.pl pamiętając, że trzeba mieć ukończone 16 lat i każdy pomysł musi zostać poparty podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. W ubiegłym roku mieszkańcy zgłosili czterdzieści zadań. Jak będzie w tym roku?