Myślenicki Budżet Obywatelski. Ruszyły konsultacje społeczne

Wszystkie te uwagi i pomysły można zgłaszać do czwartku (20 kwietnia). Można to zrobić na dwa sposoby: wypełniając formularz (do pobrania ze strony gminy www.myslenice.pl) i składając go na Dziennik Podawczy, albo wysyłając e-mail na adres [email protected]

Na stronie gminy można też znaleźć aktualny regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Określa on m.in. kto może zgłaszać zadania do BO, kto może głosować i jak dzielona jest pula BO na poszczególne sołectwa i okręgi miejskie.

Za nami już pięć edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. We wrześniu 2022 roku poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców.

Na realizację czeka siedemnaście zadań.

Ponadto w realizacją są dwa zadania z wcześniejszych edycji.

Do tej pory w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 76 zadań, w tym m.in.: