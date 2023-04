Myślenickie Targi Pracy. Już w czwartek będzie okazja znaleźć pracę albo pracownika Katarzyna Hołuj

W czwartek (20 kwietnia) odbędą się VII Myślenickie Targi Pracy. Są one skierowane zarówno dla pracodawców jak i osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz tych, którzy chcą ją zmienić. Tak jak w ubiegłych latach miejscem Targów będzie hala Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Rozpoczną się one o godz. 9 i potrwają do 12. Targom patronuje "Dziennik Polski".