Na myślenickim rynku od rana trwała akcja "Szczepimy się" [ZDJĘCIA]

Wydaje się, że doszliśmy do ściany. Osoby, które chciały się zaszczepić już to zrobiły, dlatego trzeba szukać sposobów dotarcia do osób niezdecydowanych, nie mających czasu, odkładających szczepienie to na później. Naszym celem jest zwiększenie procentu wyszczepienia populacji, bo jesteśmy przed wakacjami, ale też przed czwartą falą. Badania naukowe pokazują, że szczepionki są na ten czas najlepszym sposobem walki z pandemią, Żeby czuć się bezpiecznie musi być zaszczepione ok. 70-80 procent populacji. Także dlatego zachęcamy do szczepienia dzieci od 12 roku życia