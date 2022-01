Nadwiślanka Nowe Brzesko wysoko przegrała pierwszy sparing

Trener wykorzystał zimową przerwę m. in. do zdobycia licencji „UEFA A” co oznacza, że może Nadwiślankę doprowadzić nawet do II ligi. Najpierw jednak trzeba zająć bezpieczne miejsce w okręgówce, a tymczasem pojawił się problem pogodzenia gry na trawie z występami w hali. Podstawowi zawodnicy Wojciech Przybył, Andrzej Musiał i Mateusz Waryłkiewicz nie trenują z zespołem, bo koncentrują się na grze w ekipie BSF ABJ Bochnia, która lideruje w I lidze futsalu i pewnie zmierza do ekstraklasy. Prezes klubu z Nowego Brzeska Krzysztof Micuda liczy się z tym, że tych zawodników może w klubie wiosna zabraknąć. Finansowej oferty klubu z Bochni Nadwiślanka nie przebije… - Mamy swój budżet i musimy się go trzymać – tłumaczy.