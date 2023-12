Nagroda dla bibliotekarki z gminy Zabierzów. Najlepsza moderatorka klubów dyskusyjnych 2023 roku

Pasje Anny Domagały z balickiej biblioteki

- Kocha teatr i to jej kolejna pasja, którą przenosi na spotkania klubu, to ona zapoczątkowała kwartalne wyjścia do teatru. Potem na spotkaniu rozpoczyna się dyskusja, analiza gry aktorów i oczywiście planowanie terminu się na następne wyjście. Kulinaria, to następny konik Ani. W klubie jest zwyczaj przynoszenia ciasta na spotkania. Zwyczajowo kto nie przeczyta książki przynosi ciasto - tak o pani Annie mówią jej koleżanki z pracy.

Do tego trzeba dodać zainteresowania wędrówkami po górach i lesie. Już marzy, żeby chodzić na takie spacery z klubowiczami. Moderatorka z Balic jest otwarta, komunikatywna, kreatywna chętna do pomocy, wrażliwa na potrzeby ludzi. Wyjątkowo potrafi słuchać i motywować do dyskusji.