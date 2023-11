Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium

Ranking Gmina Dobra do Życia przygotował Serwis Samorządowy PAP i trzeci rok z kolei ogłosił wyniki. To zestawienie pokazuje jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. W województwie małopolskim najwyższe miejsce zajmuje Kraków, ale tuż po nim są dwie podkrakowskie gminy wiejskie. Na drugim miejscu w Małopolsce znalazła się gmina Wielka Wieś, a na trzecim Zielonki. Po nich jest jeszcze gmina miejsko-wiejska z powiatu wielickiego - to Niepołomice.

Kolejne miejsce w małopolskiej pierwszej dziesiątce zajęły:

Kraków, Wielka Wieś, Zielonki, Niepołomice, Sucha Beskidzka, Wieliczka, Tarnów, Michałowice, Mucharz, Myślenice.