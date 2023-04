Najlepsze życzenia dla pani Teresy Święch od słuchaczy i kolegów z UTW Katarzyna Hołuj

Pani Teresa uczy języka francuskiego na UTW od samego początku jego istnienia, czyli od 2011 roku Katarzyna Hołuj Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Słuchacze myślenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrobili niespodziankę swojej wykładowczyni Teresie Święch. Okazją do tego były jej 90-te urodziny. Dla słuchaczy pani Teresa jest postacią szczególnie ważną, i to nie tylko dlatego, że jest posiadaczką indeksu z numerem 1 (bo jest też słuchaczką UTW). I nie tylko dlatego, że jest autorką słów hymnu UTW. To właśnie ona poprowadziła pierwsze w historii tego UTW zajęcia. Lektoraty języka francuskiego zapoczątkowane wtedy, w marcu 2011 roku odbywają się do dziś. Nie zmieniła się też prowadząca.