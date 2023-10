Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało ponad 20 ogrodów z całej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Inicjatorem konkursu jest Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy. To jej członkowie zachęcają mieszkańców do troski o swoje otoczenie i poprzez organizowanie konkursu nagradzają najpiękniejsze ogrody.

- Poprzez ogrody nasi mieszkańcy rozwijają swoje pasje i relaksują się w otoczeniu pięknych roślin, kwiatów. Do tegorocznego ogrodu zgłoszono do konkursu poprzez przesłanie zdjęć najpiękniejszych zakątków, aranżacji roślin, oczek wodnych i alejek. Potem to wszystko oceniali eksperci, w tym dr hab. Michał Węgrzyn, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krakowie - mówi Katarzyna Konewecka-Hołój, przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy.

Kocmyrzowscy urzędnicy podkreślają, że ogrody dają wiele radości, są miejscami odpoczynku i własnego rozwoju. Ponad 20 zgłoszonych ogrodów oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodniczący dr hab. Michał Węgrzyn, dyrektor Krakowskiego Ogrodu Botanicznego UJ wraz ze swoimi współpracownikami. Wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu "Mój Ogród".