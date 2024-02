Napady z bronią, rabunki, tragiczne wypadki. Okolice Proszowic przed II wojną światową nie były spokojne

Ranny policjant

Do scen niczym z sensacyjnego filmu doszło wieczorem, 27 maja 1936 roku w Gruszowie. Około godz. 21 w tej miejscowości posterunkowy Józef Koczowski natknął się na stojącą przy drodze furmankę. Siedział na niej mężczyzna, a drugi znajdował się w przydrożnym rowie. Osobnicy musieli mu się wydać podejrzani, ponieważ policjant postanowił ich wylegitymować. Ci oświadczyli jednak, że nie mają przy sobie żadnych dokumentów. Wtedy Koczowski polecił im wsiąść na wóz i udać się z nim na posterunek. Gdy mężczyzna, siedzący dotąd w rowie wszedł na furmankę, wyciągnął broń i oddał w stronę policjanta sześć strzałów. Cztery z nich były celne.

Po incydencie furmanka odjechała w kierunku Radziemic, a ranny policjant dowlókł się do domu jednego z gospodarzy. Po około godzinie ktoś strzelił do domu przez okno, ale autor notatki nie wspomina, by strzał kogoś zranił.