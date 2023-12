Niegardów. Dwaj miłośnicy historii opisali dzieje parafii

Wydanie parafialnych dziejów w formie jednej, drukowanej pozycji to zasługa dwóch… parafian. Przemysław Sadowski z Czech jest prawnikiem, a Tomasz Nowak z Piotrkowic Wielkich na co dzień pracuje jako cieśla budowlany. Poznali się, występując w miejscowej Orkiestrze Dętej „Przyszłość”. Z czasem połączyło ich zamiłowanie do historii, zwłaszcza tej lokalnej. Badania nad dziejami parafii zaczęły się od zainteresowania postacią pochowanego na niegardowskim cmentarzu Józefa Korsaka. Dziś nie bez dumy mówią, że przywrócili jego postać z niebytu do powszechnej świadomości.

- Zainteresowały nas znajdujące się na jego pomniku nagrobnym informacje, że zmarł śmiercią lotnika, a pochodził z Wileńszczyzny. Zaczęliśmy dociekać kim był i skąd się u nas wziął. W poszukiwaniu informacji dotarliśmy do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Tam znaleźliśmy jego akt urodzenia, zgonu, ale przy okazji odkryliśmy, że jest to prawdziwa kopalnia dokumentów na temat historii naszej parafii i można by na tej podstawie pokusić się o przygotowanie jakiegoś większego wydawnictwa – mówią.