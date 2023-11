Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór

Szkoła w Niegardowie otrzymała imię Janusza Korczaka w 1970 roku. Było to jednak poprzedzone usilnymi zabiegami i długim przekonywanie ówczesnych władz. Schyłek lat 60. w Polsce to nie było dobry czas na to, by patronem szkoły mianować Żyda. Tymczasem prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka brzmiało Henryk Goldszmit, co dla partyjnych decydentów było ważniejsze niż fakt, że swoje życie poświęcił pomaganiu i ratowaniu dzieci, a w czasie niemieckiej okupacji poszedł dobrowolnie ze swoimi wychowankami na śmierć.

- Uznaliśmy jednak, że 50-lecie nadanie szkole imienia to tak ważna rocznica, że nie można jej pominąć. Zwłaszcza, że ciągle żyją jeszcze świadkowie tamtego wydarzenia, m. in. nauczycielki Maria Florczykiewicz oraz Maria Cieślik, która dzisiaj nie może być z nami. Są natomiast uczniowie, którzy brali udział we tamtym wydarzeniu – mówi dyrektor SP w Niegardowie Dalila Adamczyk.

Ówczesny dyrektor szkoły Stanisław Fryt, choć sam należał do partii, był jednak bardzo zdeterminowany, by to właśnie Korczak patronował szkole. Odwiedził mnóstwo gabinetów, żeby przekonać decydentów do swoich racji.

- Proponowano nam wielu różnych patronów, ale uparliśmy, że ma być właśnie Korczak. Trudności były wielkie, ale w końcu nam pozwolili. Moim zdaniem był to najlepszy możliwy wybór. To był człowiek, który ponad wszystko ukochał dzieci. Choć miał różne profesje, to był też pedagogiem z krwi i kości – wspomina Maria Florczykiewicz.

Z tą opinią w Niegardowie zgadzają się również dzisiaj.