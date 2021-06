Niepołomice. Chcą zgromadzeń bez zgody władz miasta. Rusza zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Jolanta Białek

Niepołomice są miejscem, gdzie różnego typu społeczne zgromadzenia czy manifestacje odbywają się stosunkowo często, m.in. przy fontannie Leśniczanki na miejskim rynku fot. archiwum Fundacji Lepsze Niepołomice

Obchodzony 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich Niepołomice uczczą w sposób szczególny. W sobotę (5 czerwca 2021) rozpocznie się na miejskim rynku zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc, w których można się gromadzić bez zgody władz miasta. Podczas tego spotkania odbędzie się także pisanie listów do białoruskich więźniów politycznych. Zapowiedziano również gromadzenie podpisów pod petycją do Sejmiku Województwa Małopolskiego o uchylenie „deklaracji sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.