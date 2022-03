Niepołomice. Filii powiatowego budownictwa grozi likwidacja. Projekt budzi społeczny sprzeciw

Sprawę poruszył podczas ostatniej sesji radny Piotr Nowak z Niepołomic, który zapytał, czy prawdą są pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o likwidacji niepołomickiego „wydziału” budownictwa.

- Wystąpiliśmy do burmistrza Niepołomic o przeniesienie zamiejscowego stanowiska do lokalu dostępnego także dla osób niepełnosprawnych, bo bez tego powiat będzie musiał płacić kary finansowe za niedostosowanie obiektu. Dlatego najprawdopodobniej będziemy musieli przenieść ten wydział do siedziby starostwa w Wieliczce. Nie sądzę, by był to wielki problem, jeśli mieszkańcy innych gmin dojeżdżają załatwiać takie sprawy do Wieliczki, to z Niepołomic też mogą – odpowiedział wielicki starosta Adam Kociołek, zaznaczając przy tym, że „jeśli znajdzie się lokal dostępny dla niepełnosprawnych, „filia” nie zostanie zlikwidowana”.