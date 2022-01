Niepołomice. Rusza budowa Piekarni Sztuki. Są zmiany w projekcie: będzie więcej zieleni, a mniej betonu

Prace związane ze stworzeniem Piekarni Sztuki, prowadzone w ramach przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj, trwają od lata ubiegłego roku. Inwestycja jest na etapie analizy pierwotnego, historycznego układu ścian, otworów okiennych i drzwiowych oraz weryfikacji stanu części zabytkowej XVIII-wiecznego budynku, nazywanego „Domem na Kazimierzu” (ul. Spółdzielców 7).

W latach powojennych mieściła się tu piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”; to na jej potrzeby dobudowano - w latach 60. XX wieku – nową część obiektu (niemającą statusu zabytku). W 2020 roku cały „kompleks” kupiły Niepołomice, na potrzeby projektu Piekarnia Sztuki.

- Badania konserwatorskie są zaplanowane do 15 lutego, zaraz potem złożymy wniosek o pozwolenie na budowę. Zakładamy, że roboty ruszą szybko, już wiosną tego roku. W porównaniu do koncepcji, w projekcie wprowadzonych zostanie kilka zmian. W otoczeniu obiektu, na placu rekreacyjnym, będzie zdecydowanie więcej zieleni, a mniej betonu niż pokazywały to wizualizacje (opublikowane przed rokiem – red.). Ponadto rezygnujemy ze wykonywania przy obiekcie szklanych elementów (według koncepcji niezabytkowa część budynku miała być obudowana szkłem – red.). Nowe wizualizacje Piekarni Sztuki mają być przygotowane do połowy lutego – powiedział nam Kajetan Konarzewski, pomysłodawca i koordynator projektu „Piekarnia Sztuki”, dyrektor Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.