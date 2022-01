Niepołomice. Znaczne podwyżki diet radnych i pensji burmistrza. Nowe stawki ustalono bez dyskusji

Jak informowano podczas sesji, propozycje nowych stawek wpisane do trzech uchwał w tej sprawie, ustalono i omówiono wcześniej podczas spotkania obu klubów Rady Miejskiej (Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice oraz PiS).

- Dla diet radnych jest to pierwsza regulacja od 2011 roku. Warto odnotować, że pozostają obcięcia diet o 50 proc. w przypadku nieobecności na sesji (zwyczajnej – red.) oraz wprowadzamy teraz także obniżki diet o 25 proc. w przypadku nieobecności na posiedzeniach komisji. Chodzi o to, by podczas komisji merytorycznych była zawsze wysoka frekwencja, bo do tej pory różnie z tym bywało – powiedział wiceburmistrz Niepołomic Michał Hebda przed głosowaniem uchwały o zwiększeniu diet radnych.