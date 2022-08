Niewidzialni dla komarów

Skoro czerwień komary ekscytuje i przyciąga, to można stworzyć wabiki i przynęty do wyłapywania czy choćby redukowania liczby uporczywych komarów w okolicy. W następny weekend wkładam na grzbiet starą bluzę w barwie wścieklej czerwieni. Zobaczę, co będzie dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, która entomologom umknęła.

Otóż jest grupa ludzi (sam znam kilkoro), których komary omijają. Na rybackich wyprawach roje krwiopijców potrafiły przegonić najbardziej zapalonych wędrowców do samochodu. I to w chwilach, gdy ryby żerowały jak szalone. Tymczasem owi szczęśliwcy mogli spinningować do woli. Nie mieli żadnego cudownego patentu ani chemicznego środka. Po prostu dla komarów byli niewidzialni. Takich cudaków należałoby starannie zbadać. Sekret (na sto procent mają to coś!) wykryć. I ludzkości podarować. Wszak komary są najbardziej morderczymi istotami na ziemi, których ofiary liczone są każdego roku w miliony. To już następna historia.