Niezapomniany koncert na 15-lecie Sułkowian. Ten zespół to duma i wizytówka Wieliczki ZDJĘCIA

Znakomity, porywający, fenomenalny – tak komplementowała publiczność koncert z okazji 15-lecia Sułkowian. To co pokazali na scenie jubilaci było tak zachwycające, że pojawiły się nawet porównania Sułkowian do zespołu Mazowsze!

Zespół Pieśni i Tańca Sułkowianie powstał w 2007 roku w podwielickim Sułkowie. Początkowo zespół tworzyły dwie grupy młodzieżowe – starsza i młodsza, potem utworzono także grupę dziecięcą.

Zespół prezentujący ciekawy i zróżnicowany repertuar, szybko zdobyli uznanie publiczności i fachowców od kultury ludowej. Występy Sułkowian nieustannie zachwycają i dostarczają wyjątkowych wrażeń, chroniąc równocześnie od zapomnienia polskie tradycje i zwyczaje. Grupa ma na koncie setki koncertów: w rejonie Wieliczki i powiecie wielickim, w Małopolsce, w różnych rejonach Polski, na świecie (zespół występował już m.in. we Francji, w Bułgarii i Niemczech, na Węgrzech).

Suitą sztandarową Sułkowian są tańce krakowiaków zachodnich. Grupa ma w programie także m.in. Lajkonika oraz tańce: krakowiaków wschodnich, Lachów Sądeckich, rzeszowskie. Wykonuje pieśni ludowe m.in. krakowskie, górali sądeckich i rzeszowskie. A prawdziwą perełką w repertuarze zespołu są tańce starowarszawskie (oczywiście w wyjątkowych strojach z epoki, bo szczególna dbałość o ten element prezentacji oraz o choreografię to kolejny wyróżnik Sułkowian).