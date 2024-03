Niezwykła „fruwająca” solniczka w Wieliczce. Muzeum zakupiło spektakularny srebrny eksponat, pochodzący z XVIII wieku oprac.: (JOL)

Nowa solniczka w kolekcji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce ma formę stojącego kura (koguta) z podniesionym ogonem i złożonymi skrzydłami. To obiekt wyjątkowy i ogromnie cenny materiały Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Srebrne naczynie na przyprawy w formie kura z ruchomymi skrzydłami trafiło właśnie do zbiorów solniczek Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Wspaniałe dzieło złotnictwa, pochodzące z Wrocławia, datowane na 1720 rok, to kolejny wyjątkowy i ogromnie cenny obiekt, w wielickiej kolekcji pojemników na sól, zaliczanej do najcenniejszych na świecie.