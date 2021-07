Nikt nie lubi ślimaków. Ale niektóre są całkiem urodziwe

Wspomnę tylko o spotykanym w górskich lasach pomrowie błękitnym. Piętnaście centymetrów soczystego lazuru. Zdarzają się też okazy popielatej barwy. Prawdziwa arystokracja w rodzinie. Niczego nie brakuje też wstężykom. Paskowana muszelka średnicy jednozłotówki kryje filigranowe, prześwitujące nieco ciało. Znajdziecie go w każdym ogrodzie i zaręczam, że nie budzą najmniejszego obrzydzenia.

Co innego pomrowy plamiste. Przywleczone z południa Europy pospołu z rodzimymi ślinikami i innymi bezmuszlowymi ślimakami pustoszą ogrody. Masakrują szklarnie i przechowalnie warzyw. Niestety, absolutnie niejadalne. Przyczyna sukcesu pozornie bezbronnych i powolnych mięczaków leży w śluzie o nieprzyjemnych smaku i paskudnej konsystencji. Usuwanie śluzu z palców jest zajęciem pracochłonnym i bez popiołu zmieszanego z piaskiem ani rusz. Przyklejony do ubrania oprze się proszkom do prania i automatom pralniczym.